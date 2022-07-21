Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть при слишком низкой предельной цене

Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", – сообщил в эфире "Первого канала" вице-премьер РФ Александр Новак.

Напомним, Министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. Ранее об этом писала газета Wall Street Journal и подтвердила сама Йеллен.