21 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Прямая линия, Александр Новак (2018) | Фото: Россия 24

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть при слишком низкой предельной цене

Россия не будет работать в убыток и прекратит поставки нефти на мировые рынки, если затраты на добычу будут выше предельной цены, которую обсуждают лидеры стран G7.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", – сообщил в эфире "Первого канала" вице-премьер РФ Александр Новак.

Напомним, Министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. Ранее об этом писала газета Wall Street Journal и подтвердила сама Йеллен.

Теги: Новак, нефть



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Ранее 15.07.2022 03:09 Мск Стало известно о подготовке Россией плана создания эталона нефти


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