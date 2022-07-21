Как выбрать помолвочное кольцо? Читай, если планируешь жениться

Помолвочное кольцо – самый важный подарок, который ждёт каждая девушка, находясь в отношениях. Выбрать хоть какое-нибудь кольцо, готовясь сделать предложение любимой, нельзя, ведь ей носить его потом всю совместную жизнь, поэтому украшение должно радовать его обладательницу и всегда выглядеть актуально. А так как главная часть кольца – это бриллиант, то очень важно выбрать камень, который понравится вашей избраннице.

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Не выбирайте кольцо вслепую

Так как традиция дарить кольцо на помолвку появилась в нашей стране относительно недавно, для молодых людей из России ещё просто не существует какого-то эталона помолвочного кольца. Более того, иногда и сама девушка не знает, какое кольцо она хочет получить на помолвку. Поэтому проще всего обратиться к сторонним источникам, посмотрите прототип кольца в фильме или поищите похожую модель как у знаменитой певицы, актрисы или любой другой знаменитости.

Учитывайте предпочтения своей невесты

Если вашей девушке не нравится жёлтое золото и она вообще не носит украшения из этого металла, лучше не выбирать кольцо для помолвки из жёлтого золота, даже если с вашей точки зрения это классика. Такой подарок ваша невеста вряд ли оценит, более того, ей будет сложно постоянно объяснять вам, почему она не носит кольцо, если, конечно, она вообще ответит согласием на такое предложение.

То же самое касается и выбора камня. Существует несколько форм бриллиантов и каждая из них по-своему хороша. Но нравится каждая из них одной девушке, конечно же, не может. Поэтому, выбирая форму камня, обязательно стоит посоветоваться с подругами своей избранницы или её родственницами. А лучше выслушать несколько мнений

Хотя опрос не всегда эффективен, он поможет выяснить хотя бы что-то. К счастью, некоторым молодым людям особенно везёт и они знают, бриллианты какой формы нравятся их девушкам. Иногда приходится быть настоящим шпионом и даже просматривать посты в социальных сетях, которые оценила ваша будущая жена.

Если узнать предпочтения девушки ни одним из предложенных способов не удаётся или вы получаете разную информацию, то проще всего выбрать бриллиант наиболее простой круглой формы. Классикой для помолвочных колец является круглый камень, груша, подушка, изумрудный. Но самой большой хитростью и смелым поступком станет для жениха пригласить свою избранницу в ювелирный магазин и выбрать идеальное кольцо с идеальным бриллиантом вместе. В этом случае и вам будет проще решить проблему, и ваша девушка останется довольной.

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