В Надыме принудительно госпитализируют больных туберкулезом

Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о здравоохранении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Установлено, что на диспансерном учете и наблюдении у врача-фтизиатра поликлиники "Надымская ЦРБ" с диагнозом инфильтративный туберкулез верхних долей легких состоят два местных жителя, которые отказываются в добровольном порядке пройти обследование и лечение.

Согласно заключениям врачей, указанное заболевание является эпидемиологически опасным и представляет угрозу здоровью окружающим.

В этой связи городской прокурор направил иски в суд о госпитализации граждан в противотуберкулезный диспансер для обязательного обследования и лечения.

Судом требования прокурора удовлетворены.