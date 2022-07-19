19 Июля 2022
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скалолазание скалодром (2013) | Фото: orientir-climb.narod.ru

В Миассе объявили повторные торги на строительство центра скалолазания за 261 млн рублей

В Миассе объявили повторный аукцион для строительства центра скалолазания на стадионе "Заря" с начальной ценой контракта 261 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 26 июля. Итоги подведут 28 июля.

Подрядчик должен будет построить здание из трех блоков разной этажности. В центре скалолазания планируется разместить основной высотный тренажерный зал, боулдерниговый зал, универсальный игровой спортивный зал, раздевалки для спортсменов, помещение для хранения спортинвентаря, буфет и гардероб.

Напомним, на первый аукцион не было подано ни одной заявки. Торги были признаны несостоявшимися. Начальная цена контракта составляла 237 млн рублей.

Теги: центр скалолазания, аукцион, торги,



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