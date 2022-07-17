17 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пермь (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Власти РФ создадут в Перми особую экономическую зону

В Перми появится особая экономическая зона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

В Перми создадут ОЭЗ "Пермь", где компании-резиденты будут реализовывать проекты в том числе в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий. Объем инвестиций резидентов составит более 10 млрд рублей.

На ее территории запустят: производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли, строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок, центр обработки данных, логистический комплекс.

Кроме того, в Татарстане будет расширена территория ОЭЗ "Иннополис" за счет включения участка площадью 1,38 га. На территории планируется построить IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта. Это привлечет инвестиции общим объемом более 5,7 млрд рублей.

Теги: особая экономическая зона, ОЭЗ Пермь, резиденты



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