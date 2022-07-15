15 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Перми возбудили дело после захлебнувшегося в бассейне мальчика

В городе Перми следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации ребенка после купания в бассейне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей".

Следственное управление призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила пребывания несовершеннолетних на водных объектах и в воде.

Напомним, инцидент произошел вчера. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание. Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой.

Теги: реанимация, бассейн, ребенок, уголовное дело



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