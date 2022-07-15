В Перми возбудили дело после захлебнувшегося в бассейне мальчика

В городе Перми следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации ребенка после купания в бассейне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей".

Следственное управление призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила пребывания несовершеннолетних на водных объектах и в воде.

Напомним, инцидент произошел вчера. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание. Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой.