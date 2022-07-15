Главу Чердыни привлекли к ответственности за игнорирование требований прокуратуры

Главу Чердынского городского округа привлекли к ответственности за невыполнение законных требований прокурора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Мировой судья Чердынского муниципального района Пермского края рассмотрел административные материалы территориальной прокуратуры в отношении главы Чердынского городского округа по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора)", - говорится в сообщении.

Администрация проигнорировала требования прокуратуры об устранении нарушений жилищных прав многодетной матери. Женщина обратилась в мэрию с заявлением об освобождении от платы за наем жилого помещения, занимаемого семьей по договору социального найма. В определенный законодательством 30-дневный срок мер к устранению нарушений администрацией принято не было, в связи с чем, прокурором главе городского округа внесено представление.

Акт прокурорского реагирования не был рассмотрен, нарушения не устранены.

Постановлением суда должностное лицо признано виновным, назначен штраф в размере 3 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.