15 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Даниил Безсонов: В Северске и Соледаре штурмовые отряды действуют без лишнего риска

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Северске и Соледаре, куда уже зашли силы РФ и ДНР, наши подразделения действуют без спешки и аккуратно. Об этом он написал в телеграм-канале "Специально для RT".
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Опасения вызывает та легкость, с которой "просели" ВСУ, что может быть ловушкой, отмечает Безсонов. Крупнокалиберной артиллерии ВСУ в этих городах почти нет, ее вывели на запад, расставив по высотам. Поэтому наша артиллерия работает по украинским позициям вокруг города. После взятие этих городов очередной серьезный рубеж обороны ВСУ возможен только по линии Константиновка - Краматорск.

Он сообщает, что на некоторых участках фронта боевая обстановка значительно улучшилась, на Угледарском и Авдеевском направлениях тоже есть успехи, ВСУ несут большие потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили приказ на отход из Северска. Также, по официальным сводкам, освободительные войска заняли несколько сел под Северском и Соледаром.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что Россия действует так же, как при освобождении Северодонецка и Лисичанска, а украинские войска не хотят попадать в окружение и отходят.

Ранее военное командование в Киеве выступало за отход к Славянску и Краматорску, но Владимир Зеленский был за то, чтобы максимально долго удерживать каждый город, невзирая на потери. Это стало причиной конфликта. В США была поднята тема возможного предательства главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а американские СМИ, пишет телеграм-канал "Резидент", встали на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который поддерживает тесные связь с Пентагоном, где давно рекомендовали ВСУ отойти еще дальше - к Днепру. Возможно, решение не удерживать Северск и Соледар было принято под влиянием этого фактора.

Военкор Александр Коц считает, что после взятия Северска, Соледара и Артемовска (Бахмута) можно будет говорить о начале генерального сражения за Донбасс.

Теги: ДНР, Северск, Соледар, ВСУ



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