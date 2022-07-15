День металлурга: в Кыштыме выступят "Градусы", в Карабаше - рэпер Мот

В Карабаше и Кыштыме в это воскресенье, 17 июля, состоится празднование Дня металлурга. Карабаш в этот день также отметит 200-летие, а Кыштымский медеэлектролитный завод - 265-летие. Соорганизатором праздничных мероприятий в двух южноуральских городах выступит Группа РМК.

В Кыштыме программа начнётся в 19.00 с праздничного концерта "Книга рекордов КМЭЗ". Поздравить металлургов приедет группа "Градусы". После выступления хедлайнеров состоится праздничный салют.

В Карабаше праздник начнётся с выставки декоративно-прикладного творчества жителей города "Город мастеров" в 11.00. В 12.00 на центральной площади пройдёт XII городской конкурс детского творчества и таланта "Маленькая Мисс - 2022". А уже в 14.00 на центральной площади города стартует мотошоу Алексея Колесникова. Праздничный концерт "Мы устремлены в будущее" начнётся также в 19.00, а завершится выступлением рэпера Мота. Также праздник украсит фейерверк.

Все мероприятия свободны для посещения.

День металлурга - ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России и других странах бывшего СССР. Был учрежден в 1957 году как дань советской металлургической промышленности и стал праздноваться в третье воскресенье июля. Традиционно этот день широко отмечается в городах, где построены металлургические предприятия.