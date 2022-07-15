15 Июля 2022
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Политика Новосибирская область
андрей травников, новосибирск (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На берегу Бердского озера в Новосибирской области создают уникальный федеральный проект - реабилитационный оздоровительный детский центр

На берегу Бердского залива в Новосибирской области летом 2024 года начнет работать Детский реабилитационный центр федерального уровня. Детей будут принимать не только из региона, а со всей азиатской части России.

Региональные власти уже подобрали наилучший из возможных участок для размещения.

Губернатор Андрей Травников, благодаря действиям которого и удалось завести на территорию региона этот значимый проект, провёл выездное совещание на стройплощадке ФДРЦ. Строительство современного комплекса медицинской помощи детям осуществляет Концерн Титан-2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Новосибирск – общепризнанный многофункциональный медицинский и логистический центр Сибири. Мои коллеги из минстроя региона, территориального Управления Росимущества, органов местного самоуправления нашли достаточно оперативно территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Подрядчик демонстрирует чёткую организацию работ, высокую квалификацию и опыт. И подтверждает: летом 2024 года центр уже заработает. Это 300 круглогодично действующих, уникальных реабилитационных мест для проживания детей с особенностями развития, вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые компетенции, новые специалисты, которых в Новосибирской области, может быть, раньше никогда не было – объект важнейший», – отметил во время выездного совещания Андрей Травников.

Триста мест для реабилитации – не окончательное число. Мощности центра будут увеличены, изначально под объект был выделен участок с учётом перспективы дальнейшего развития: строительства новых корпусов, подчеркнул губернатор.

стройка, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Земельный участок выделен с запасом, сформирован из территории детского лагеря и земель СО РАН. Он охватывает и площадку застройки, и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего развития – зарезервирован участок для увеличения мощностей этого центра», — заявил глава области.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По словам проектировщика, директора ООО СИАКС Марка Новикова, уникальность объекта в том, что на территории одного центра удалось сконцентрировать все важные направления реабилитации детей, которые до сих пор в нашем регионе были рассредоточены по разным объектам.

Генеральный директор эксплуатирующей организации детского центра — ФГБУ «НМИЦ им. Академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России – Александр Чернявский также отметил, что до сих пор на территории Сибири и Дальнего Востока не было такого, единого центра, в котором сконцентрировано столько направлений именно детской реабилитации.

Уже сейчас начался подбор и подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для этого проекта.

На данный момент на площадке развернуты работы по созданию внутриплощадных сетей электро-, газо- и водоснабжения, тепловых сетей, очистных сооружений, возведению газовой котельной, приступили к работам и на участках строительства стационара и главного корпуса с теплыми переходами. Во время последнего этапа реализации проекта будет построено здание пансионата. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2024 года, но строители готовы приблизить дату сдачи центра в эксплуатацию.

стройка, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тепло- и грязелечение, использование в реаблитации 3D и VR-технологий, огромная аквазона с подводными дорожками и велосипедами и регулируемым автоматически дном: федеральный детский медицинский реабилитационный центр мирового уровня строят по поручению Президента РФ Владимира Путина. Еще один подобный центр появится в Евпатории (Республика Крым). Стоимость объекта – более 7 млрд рублей. Финансирование — за счет федерального бюджета.

Теги: реабилитация детей, андрей травников, строительство, федеральный центр



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