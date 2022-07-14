14 Июля 2022
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БК УГМК, баскетбол, Евролига (2017) | Фото: БК УГМК

У арестованной баскетболистки УГМК закончился срок контракта с клубом

Во время следствия над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков, у спортсменки закончился договор с екатеринбургской командой УГМК. Об этом сообщается на сайте команды.

"За время, что идет следствие, у Бриттни Грайнер истек контракт. Мы в любом случае понимаем вклад Бриттни в историю и в успехи российского баскетбола. Мы стараемся оказать помощь, которую мы можем оказать ей, как спортивному товарищу", - заявила директора клуба Максима Рябкова.

В свою очередь капитан женского клуба Елена Белякова рассказала о Грайнер, как об очень хорошей сокоманднице и выразила надежду на скорое разрешение ситуации.

"Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать ее и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по её энергетике. Была рада ее увидеть, надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле", - рассказала журналистам Белякова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала подход США в попытке вернуть на родину баскетболистку. По ее словам, только после завершения судебного разбирательства в РФ можно будет говорить о возвращении спортсменки домой.

Теги: УГМК, баскетболистка, Грайнер, контракт



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