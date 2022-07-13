Жители Ишима вновь пожаловались на вонь: "как же надо ненавидеть людей, чтобы заживо их душить"

Жители Ишима вновь пожаловались на вонь в городе. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, источником неприятного запаха, якобы является работающий утильзавод, передает корреспондент Накануне.RU.

"Внимание всем! Опять вонище в городе. В Ишиме и Ишимском районе заработал утильзавод, вонь ужасная стоит! Введен масочный режим!", - на условиях анонимности сообщил подписчик группы "Ишим пере Подслушано" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях к записи жители города отметили, что маски не помогут и посетовали, что из-за запаха невозможно открыть окна.

"Моя дочь сразу после окончания лицея уехала и по сей день живет в Сургуте. На вопрос: "думает ли она, уйдя на пенсию, вернуться в родной Ишим, она отвечает: " ни за что в этот вонючий город не вернусь! " Это как же надо ненавидеть людей, чтобы заживо их душить. Только вечер наступает, как начинается вонь по всему городу. Днем окна не открываешь из-за жары, а вечером и ночью из-за вони", - отмечают горожане.

Напомним, с проблемой неприятного запаха в городе ишимцы столкнулись в 2018 г. Власти обещали решить ее уже в 2019 г., однако этот вопрос все еще не закрыт. По словам губернатора Александра Моора, под пристальным вниманием три предприятия, которые могут создавать эту проблему: Ишимский мясокомбинат, "Аминосиб", "Биотекс-групп" известный всем как "Ветсанутильзавод".

"Аминосиб" - новое предприятие, после запуска уже была проблема с неприятным запахом.