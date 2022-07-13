13 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Перми осудили особо опасного рецидивиста

В Перми особо опасный рецидивист осужден за кражу в здании железнодорожного вокзала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В октябре прошлого года в здании железнодорожного вокзала "Пермь-2" неоднократно судимый 51-летний уроженец Краснодарского края, не имеющий регистрации и постоянного места жительства украл рюкзак у посетительницы кафе. В рюкзаке лежали фотоаппараты, объективы к ним, фотовспышки, аккумуляторы, карты памяти, а также деньги и другие вещи. Общая стоимость похищенного превысила 287 тыс. руб.

Мужчину осудили по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначили три года колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного причиненный ущерб.

Фактическое возмещение вреда находится на контроле в прокуратуре.

Теги: кража, суд, рюкзак



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