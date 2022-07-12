"Уже 10 дней ничего не делается". Оставшиеся без паркинга жильцы ЖК "Южные кварталы" заявили о простое рабочих

Жильцы многоэтажки на Чкалова, 18 (ЖК "Южный кварталы), которых АО "ЕТК" на месяц оставило без проезда во двор, заявили об остановке работ. Как сообщают жители со слов прораба, у рабочих появилась проблема с нехваткой материалов, из-за чего на объекте уже 10 дней "никто ничего не делает". Теперь екатеринбуржцы опасаются, что работы не завершат в срок, а им придется еще долгое время жить в неопределенности.

Как рассказала Накануне.RU жительница дома Анна, ремонт ведется около двух недель, однако почти в самом начале работы встали, и о новых сроках жильцам ничего не сообщают.

"Там пожарный въезд во двор и плюс въезд в паркинг. Из-за ремонта дороги его перекрыли, сказали, что все на месяц. Нас перед фактом поставили, что нужно выгонять из паркинга машины. Причем нам управляющая компания дала меньше недели. Есть люди, которые были в этот момент в отпуске или командировке и, соответственно, не смогли машину выгнать. В итоге сейчас остались без машины на неопределенное время", - пояснила Анна, добавив, что автовладельцам приходится парковаться "где придется".

Однако беспокоят жителей жилого комплекса не столько парковочные места, сколько отсутствие возможности для проезда к дому кареты "скорой помощи" и пожарных. Несмотря на то, что застройщик ООО "Брусника" разрешил в случае ЧП проезжать экстренным службам "по клумбам с Волгоградской", это несильно поможет: жители дома утверждают, что с этой стороны находятся ступени, по которым машина просто не проедет. Со стороны же улицы Чкалова большой автомобиль тоже проехать не сможет, а до второго подъезда та же "скорая" попросту не доберется. Теперь же ситуация обостряется еще и неопределенностью в сроках, ведь от обещанного месяца прошло почти две недели, 10 дней из которых ремонт стоит.

Напомним, что ранее коммунальщики ЕТК объявили о перекрытии с 29 июня по 29 июля движения транспорта по улице Чкалова - на участке от Шаумяна до Депутатской. Здесь, перед строительством еще одной многоэтажки, реконструируются тепломагистрали, из-за чего жителям микрорайона предлагается объезжать участок по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, все работы будут завершены в обещанный срок, а жалобы жильцов якобы являются "не более чем созданием проблемы на пустом месте" из-за недовольства после закрытия паркинга. В компании заявили, что некоторые жители начинают "выдавать желаемое за действительное", хотя на деле, при необходимости, экстренные службы так или иначе доберутся до цели.

При этом в ЕТК предпочли не прояснять ситуацию с простоем рабочих, пообещав выполнить все работы до конца месяца.