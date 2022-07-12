12 Июля 2022
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Политика Свердловская область В России
Владимир Соловьев, коллаж (2020) | Фото: Накануне.RU

"Этот подонок арестован или нет?": депутату Екатеринбургской думы досталось от Соловьева

Известный журналист Владимир Соловьев в эфире своей программы "Соловьев Live" в очередной раз высказался про Екатеринбург. На этот раз досталось одному из депутатов городской думы.
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"Совсем озверели! Так же, как здесь… То в Екатеринбурге каким-то тварям не понравилась буква Z, и мы с ними носимся – у них право! В морду просто сразу! "Уголовку" за оправдание укронацистов!", - не сдерживал эмоций ведущий.

Также он упомянул одного из депутатов Екатеринбургской городской думы.

"И за них еще там будут местные власти! Подонок из Екатеринбургской думы – арестован или нет? Которого изгнали из партии "Справедливая Россия"? Этот подонок – сидит или не сидит? Московский один уже семь лет получил за ложь по поводу нашей спецоперации. А эту мразь в Е-бурге – нашли или нет? Он и не скрывается! Совсем уже берега попутали", - заключил Соловьев.

Фамилии народного избранника ведущий не назвал. Предположительно, речь может идти об Алексее Холодареве, которому хотят ограничить депутатские полномочия из-за дискредитации Вооруженных сил РФ. Ранее его уже дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за критику символики "Z" и "V". А после резких высказываний депутата исключили из фракции "СР".

Теги: Соловьев, депутат, Екатеринбург



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