Правительство и депутаты Новосибирской области совместно вырабатывают обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам ТКО

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
Правительство Новосибирской области (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Правительство и депутаты Новосибирской области совместно вырабатывают обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам ТКО

Заместитель губернатора Сергей Сёмка и представители областных органов власти приняли участие в заседаниях рабочей группы под председательством заместителя председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирины Диденко. Рабочая группа в составе представителей регионального правительства и депутатов Законодательного Собрания работает над корректировкой концессионных соглашений для строительства полигонов ТКО в Новосибирской агломерации. Заседания группы прошли 8 и 11 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

«Во взаимодействии с депутатским корпусом будут учтены высказанные предложения. Главная цель – найти взвешенные и конструктивные решения», – подчеркнул заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Ключевая задача рабочей группы – учесть замечания и предложения о реализации концессионных соглашений по созданию полигонов ТКО, поступившие от депутатов Законодательного Собрания в ходе совместного заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также комитета строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 15 июня.

Предполагается, что на каждый объект будет заключаться отдельное концессионное соглашение, что позволит строить левобережный и правобережный полигон в Новосибирском районе без привязки друг другу. Для обеспечения участия добросовестного концессионера в проекте концессионных соглашений указана необходимость предоставления банковской гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений исключены все излишние бюджетные гарантии концессионеру, а также возврат концессионеру убытков с целью компенсации рисков предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета.

Мусоросортировочный полигон, Нефтеюганский район(2019)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание правительством региона и депутатами при формировании проекта концессионных соглашений уделяется вопросам определения сроков ввода объектов в эксплуатацию и поступления инвестиций, условиям строительства комплексов с применением современных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, а также выработке таких условий концессионного соглашения, которые бы максимально стимулировали участие добросовестных концессионеров, исключение из проекта концессионного соглашения излишние гарантии концессионеру и ряд других.

Теги: концессионные соглашения, полигоны тко,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети