12 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Подстанция скорой помощи на Эльмаше (2022) | Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Алексей Вихарев помог подстанции "скорой помощи" с установкой двери

Председатель медфракции екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев установил на подстанции скорой помощи на Эльмаше металлическую дверь с кодовым замком и видеодомофоном и передал медикам необходимые расходные материалы: дозаторы для дезинфекции рук, моющие средства, люминесцентные лампы.

Как рассказала заведующая подстанцией № 4 Ирина Андреева, предыдущая дверь вышла из строя, замок не закрывался. Особенно остро ощущалась проблема в зимний период. Поэтому когда депутат Алексей Вихарев предложил помощь, медики с радостью согласились.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Подстанция скорой помощи на Эльмаше(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

"Теперь всё прекрасно работает, дверь закрывается, а всех пришедших можно отследить по видеодомофону. Это даёт определённую безопасность", – сказала она.

Алексей Вихарев рассказал, что познакомился с коллективом подстанции № 4, когда поздравлял сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Тогда и узнал о том, что требуется учреждению.

Новые локтевые дозаторы установили взамен старых в санитарных комнатах, в санузлах. Залили в них мыло и дезинфицирующее средство. Новые люминесцентные лампы сделали помещения светлее, теперь заполнять журналы медикам на подстанции в разы удобней.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

"Люди, спасающие жизни, должны трудиться в достойных условиях, поэтому мы, депутаты медицинской фракции, им оказываем посильную помощь. Сотрудничество с этой подстанцией продолжу и в дальнейшем", – рассказал глава медицинской фракции Алексей Вихарев.

Участники депутатской группы "Помощи и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга" регулярно поддерживают больницы города. Так, в июне Алексей Вихарев и Анастасия Немец передали поликлинике № 1 ЦГКБ № 6 медицинское оборудование для проведения диспансеризации. Ранее Алексей Вихарев и Александр Колесников отвезли в детский хоспис необходимые средства индивидуальной защиты, расходные материалы. Всего депутаты медицинской фракции закупили из личных средств и передали больницам оборудование на сумму более 18 млн руб.

Теги: Алексей Вихарев, скорая помощь, медицинская фракция



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