Боксер Курбанов разобрался с Тейшейрой в Екатеринбурге и вызвал на бой Тима Цзю

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся крупнейший международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, зрители увидели не только яркие поединки, но и уникальное шоу, общая световая мощность которого достигала 420 киловатт, также было использовано 100 киловатт звука. А чтобы произвести рабочий процесс, было использовано 80 точек подвеса оборудования. Работа над эксклюзивной графикой велась 300 часов с помощью современных технологий.

Главный кард шоу открыл поединок с участием боксера Академии единоборств РМК и олимпийского чемпиона Евгения Тищенко, вернувшегося на ринг после длительного простоя. Соперником стал российский тяжеловес Курейш Сагов.

Бой получился очень плотным, в результате чего в четвертом раунде у Сагова отключилась рука – после очередного пропущенного удара она опустилась вниз. Главный врач снял боксера с боя, и Тищенко забрал свою десятую победу в карьере.

Еще один интересный и насыщенный бой выдали первый номер WBO Павел Силягин и мексиканец Хосе де Хесус Масиас. Уже к пятому раунду количество попаданий Силягина по сопернику перевалило за 80%.

В итоге Павел одержал 11-ю победу в карьере подряд и подтвердил свой высокий уровень.

А главным событием вечера стал бой между российской звездой Магомедом Курбановым и экс-чемпионом мира WBO Патриком Тейшейрой из Бразилии. Боксеры сошлись в 10-раундовом поединке. Бой прошел с заметным преимуществом Магомеда, в одном из отрезков отправившего бразильца в тяжелый нокдаун.

Судьи были единогласны в выборе победителя: Курбанов доказал свое право находиться в числе претендентов на титул чемпиона мира. Ранее он называл Тейшейру одним из сложнейших соперников в своей карьере.

Сразу после боя спортсмен заявил о желании драться с Тимофеем Цзю – сыном легендарного Константина Цзю.

"Тим Цзю, хватит бегать. Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей", - предложил боец.

Следующий турнир по боксу в Екатеринбурге пройдет уже через две недели. 23 июля международное шоу примет арена Академии единоборств РМК, в главном поединке вечера на ринг выйдет экс-обладатель титула золотого чемпиона WBA Марк Урванов.