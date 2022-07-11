Посол ЛНР: Наступление на Северск продолжается, ВСУ удерживают его заградотрядами

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов.

"Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сейчас в Северске остаются подразделения батальонов территориальной обороны и "наскоро мобилизованных нацгвардейцев", а части ВСУ отвели в пригороды или в сторону Славянска. Нацисты же из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела. - Накануне.RU), "Правого сектора" (запрещенная в РФ террористическая организация) расположились на западной окраине, стреляя по тем, кто отступает из города.

"Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев "при попытке к бегству", - отметил Мирошник.

Накануне он сообщил, что подразделения союзных войск продолжают наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики пытаясь создать в пригородах укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений. Но ясно, что в Северске боевики сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты, за которыми расположились заградотряды.

Напомним, военное командование в Киеве выступает за оставление Северска, но Зеленский требует удерживать максимально долго каждый город "ради картинки" для Запада, невзирая на потери. На этой почве имеет место конфликт между политиками и военными, недовольными неоправданно большими и бессмысленными потерями. Они являются причинами протестов против мобилизации и отправки в Донбасс, которые периодически вспыхивают в Закарпатье.

По сводкам, бои идут в нескольких километрах от города. Северск - небольшой город на северо-востоке ДНР с населением около 10 тыс. человек.