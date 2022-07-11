Посол ЛНР: Наступление на Северск продолжается, ВСУ удерживают его заградотрядами

11 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Гаубицы М777 (2022) | Фото: BAE Systems / AP

Посол ЛНР: Наступление на Северск продолжается, ВСУ удерживают его заградотрядами

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов.
Читайте также:

"Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сейчас в Северске остаются подразделения батальонов территориальной обороны и "наскоро мобилизованных нацгвардейцев", а части ВСУ отвели в пригороды или в сторону Славянска. Нацисты же из "Азова" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела. - Накануне.RU), "Правого сектора" (запрещенная в РФ террористическая организация) расположились на западной окраине, стреляя по тем, кто отступает из города.

"Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев "при попытке к бегству", - отметил Мирошник.

Накануне он сообщил, что подразделения союзных войск продолжают наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики пытаясь создать в пригородах укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений. Но ясно, что в Северске боевики сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты, за которыми расположились заградотряды.

Напомним, военное командование в Киеве выступает за оставление Северска, но Зеленский требует удерживать максимально долго каждый город "ради картинки" для Запада, невзирая на потери. На этой почве имеет место конфликт между политиками и военными, недовольными неоправданно большими и бессмысленными потерями. Они являются причинами протестов против мобилизации и отправки в Донбасс, которые периодически вспыхивают в Закарпатье.

По сводкам, бои идут в нескольких километрах от города. Северск - небольшой город на северо-востоке ДНР с населением около 10 тыс. человек.

Теги: ДНР, Северск, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети