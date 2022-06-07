ЦБ увеличил лимиты валютных переводов за границу для физлиц

ЦБ РФ повысил лимиты валютных трансграничных переводов. С 8 июня граждане смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку до $150 тыс. в месяц (или сумму в другой валюте, эквивалентную этой).

Также $150 тыс. в месяц могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты из числа физлиц дружественных стран.

До сих пор лимит по таким переводам составлял $50 тыс.

"Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. (прежний порог — $5 тыс.).

"Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", - говорится в сообщении регулятора.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.