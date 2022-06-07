В Арамили на городских улицах заметили лося

В Арамили на улице Станционной местные жители сегодня сняли на видео лося. Молодое животное сначала бежало прямо по проезжей части, затем попыталось свернуть, прыгнуло через металлическую ограду вдоль дороги и на скорости "врезалось" в забор школы №3. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Косулино_official, дело происходило утром, и на улице было немноголюдно, да и машин не было видно, так что есть шанс, что лосю удалось благополучно вернуться в лес.