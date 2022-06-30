30 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Горловка, ДНР, Донбасс (2017) | Фото: dan-news.info

Мэр Горловки: Прошедшие сутки были самыми спокойными с 24 февраля

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, последние сутки стали самыми спокойными для Горловки с 24 февраля, заявил мэр города Иван Приходько.

Он также обнародовал статистику, согласно которой с 24 февраля в городе от украинских обстрелов погибли 30 мирных жителей, 151 человек был ранен.

В Донецке в последние дни тоже спокойнее, чем в предыдущие недели. Это связано с подавлением огневых точек ВСУ в районе Авдеевки, из которой велся обстрел всех районов столицы ДНР. Однако в свете поставок западного оружия, в частности американских РСЗО HIMARS, ситуация далека от разрешения. Военные эксперты считают, что жители ДНР смогут вздохнуть спокойно только после того, как фронт будет отодвинут на десятки километров, то есть фактически после полного освобождения ДНР.

Теги: ДНР, Горловка



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