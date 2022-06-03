Соловьев сравнил погибшего под Попасной генерал-майора Боташева с Валерием Чкаловым

Москва, 3 июня. Телеведущий Владимир Соловьев сравнил погибшего под Попасной генерал-майора Канамата Боташева с известным советским летчиком Валерием Чкаловым. Об этом журналист сказал во время своего ток-шоу на «Россия-1».

Телеведущий напомнил обстоятельств гибели летчика. Генерал-майор Канамат Боташев в 63 года вызвался участвовать в специальной военной операции ВС РФ в качестве добровольца. Во время очередного боевого вылета, находясь за штурвалом Су-25, сделал все, чтобы спасти русских бойцов, попавших в засаду противника. Боташеву удалось нанести удар по врагу, открыв товарищам путь к отступлению, однако его самолет был сбит зенитной ракетой ВСУ. За свои действия военный летчик был удостоен звания Героя России посмертно.

«Увидев, что наша группа попала в засаду, защитил ребят. Совершил подвиг на старенькой «сушке». Он — возраста многих испугавшихся «патриотов». И имел основания обидится на страну его — но он герой. А испугавшиеся патриоты, которые приедут из всех страны и будут проводить концерты, рассказывать, как они «против всего», они кто? Вот этот человек — Чкалов. Когда мы говорим, кто настоящий, а кто пена. В 63 года он едет на фронт и погибает как герой», — сказал Соловьев.

На данный момент достоверно неизвестно, бойцов какого подразделения спасло вмешательство пилота в боях на бахмутском направлении. В социальных сетях утверждают, что генерал-майор Боташев был в составе «авиационного отряда «Группы Вагнера». По данным СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» действительно находятся на передовой в Донбассе, и ранее сыграли решающую роль в освобождении Попасной.

На церемонию прощания с пришли сотни жителей Карачаево-Черкессии, а также представитель высшего командования ВКС РФ Александр Максимцев и глава КЧР Рашид Темрезов. Боташев был похоронен неподалеку от родного дома в поселке Нижняя Теберда.

Про Боташева известно, что он в 2010 окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем поступил на службу в ВВС. Позднее был признан лучшим летчиком Забайкальского военного округа, руководил военным аэродромом «Балтимор» под Воронежем.