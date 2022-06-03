Соловьев сравнил погибшего под Попасной генерал-майора Боташева с Валерием Чкаловым

04 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
Канамат Боташев (2022) | Фото: karachaevsk.info

Соловьев сравнил погибшего под Попасной генерал-майора Боташева с Валерием Чкаловым

Москва, 3 июня. Телеведущий Владимир Соловьев сравнил погибшего под Попасной генерал-майора Канамата Боташева с известным советским летчиком Валерием Чкаловым. Об этом журналист сказал во время своего ток-шоу на «Россия-1».

Телеведущий напомнил обстоятельств гибели летчика. Генерал-майор Канамат Боташев в 63 года вызвался участвовать в специальной военной операции ВС РФ в качестве добровольца. Во время очередного боевого вылета, находясь за штурвалом Су-25, сделал все, чтобы спасти русских бойцов, попавших в засаду противника. Боташеву удалось нанести удар по врагу, открыв товарищам путь к отступлению, однако его самолет был сбит зенитной ракетой ВСУ. За свои действия военный летчик был удостоен звания Героя России посмертно.

«Увидев, что наша группа попала в засаду, защитил ребят. Совершил подвиг на старенькой «сушке». Он — возраста многих испугавшихся «патриотов». И имел основания обидится на страну его — но он герой. А испугавшиеся патриоты, которые приедут из всех страны и будут проводить концерты, рассказывать, как они «против всего», они кто? Вот этот человек — Чкалов. Когда мы говорим, кто настоящий, а кто пена. В 63 года он едет на фронт и погибает как герой», — сказал Соловьев.

На данный момент достоверно неизвестно, бойцов какого подразделения спасло вмешательство пилота в боях на бахмутском направлении. В социальных сетях утверждают, что генерал-майор Боташев был в составе «авиационного отряда «Группы Вагнера». По данным СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» действительно находятся на передовой в Донбассе, и ранее сыграли решающую роль в освобождении Попасной.

На церемонию прощания с пришли сотни жителей Карачаево-Черкессии, а также представитель высшего командования ВКС РФ Александр Максимцев и глава КЧР Рашид Темрезов. Боташев был похоронен неподалеку от родного дома в поселке Нижняя Теберда.

панорама, лес, поле, машина, лп(2022)|Фото: соцсети/ скрин

Про Боташева известно, что он в 2010 окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем поступил на службу в ВВС. Позднее был признан лучшим летчиком Забайкальского военного округа, руководил военным аэродромом «Балтимор» под Воронежем.

Теги: владимир соловьев, боташев, попасная, чвк вагнера, герой россии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети