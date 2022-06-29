29 Июня 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин, Александр Пятигор, Россети Урал (2022) | Фото: rosseti-ural.ru

Глава "Россети Урал" Александр Пятигор и Дмитрий Махонин обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Россети Урал" Александром Пятигором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

Стороны обсудили основные направления развития электросетевой инфраструктуры на территории Пермского края, вопросы реализации регуляторного соглашения в сфере электроэнергетики, а также инвестиционные проекты, реализуемые в регионе.

Как отметил Дмитрий Махонин, между Пермским краем и компанией "Россети Урал" реализуется первое в электросетевом комплексе России регуляторное соглашение. Оно определяет ключевые принципы взаимодействия сторон.

"Для региона – это повышение надежности электроснабжения. Для сетевой компании – понятные правила игры на долгосрочную перспективу и снижение потерь электроэнергии. Это взаимовыгодное сотрудничество. Соглашение позволяет прозрачно формировать тарифы, вкладываться в развитие инфраструктуры и в конечном итоге способствуют повышению качества жизни людей", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам Александра Пятигора годовая программа технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов филиала "Пермэнерго" составляет более 1,5 млрд. руб.

Он отметил, что на эти средства планируется отремонтировать около более 3,1 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ, произвести ремонт 26 силовых трансформаторов, 329 выключателей, а также 480 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, выполнить расчистку более 4,7 тыс. гектаров трасс воздушных ЛЭП.

В число ключевых инвестиционных проектов компании в Пермском крае входит строительство кабельной линии 110 кВ "Данилиха – Берег", призванной обеспечить надежный транзит электроэнергии между правобережной и левобережной частями краевого центра, а также реконструкция системообразующих линий электропередачи в Березниковско-Соликамском промышленном узле.

Александр Пятигор акцентировал, что важным фактором инвестиционной привлекательности региона является доступность электросетевой инфраструктуры. В настоящее время в работе филиала "Пермэнерго" находится более 8,9 тыс. договоров технологического присоединения. По словам главы "Россети Урал", повышение эффективности работы в данном направлении – один из важнейших приоритетов электросетевой компании.

Напомним, в 2020 году компания "Россети Урал" и Пермский край заключили первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики. Документ определяет ключевые принципы взаимодействия на 10 лет. Компания взяла на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.

Теги: Дмитрий Махонин, Александр Пятигор, Россети Урал



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