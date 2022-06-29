Андрей Травников принял решение досрочно повысить зарплаты бюджетникам Новосибирской области на 10 процентов из-за инфляции

С 1 июля зарплата новосибирских бюджетников будет повышена на 10 процентов. Решение коснется работников сферы образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время специального выпуска программы «Вести Новосибирск». Гава региона отметил, что решение региональное и связано не с реализацией майских указов, а с уровнем инфляции.

Как правило, в регионе подобную индексацию осуществляют осенью, но в этом году региональные власти приняли решение сдвинуть сроки из-за инфляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

«В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы». Это наше региональное решение. Причем мы всегда повышаем на уровень не ниже инфляции, обычно мы это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера было принято решение о повышении с 1 июля на 10 процентов. Я уже дал поручение подготовить соответствующие бюджетные решения, чтобы уже в июле люди получили повышенные зарплаты.

Вполне возможно, осенью мы выйдем на вторую индексацию. Я дал поручение региональному правительству, министерству финансов зарезервировать необходимую сумму в бюджете, чтобы сделать всё оперативно, когда это будет необходимо», − заявил Андрей Травников.

Коме того, как сообщил губернатор, в бюджете региона предусмотрены средства на повышение зарплаты и тем категориям бюджетников, которые попадают под «майские указы» Президента РФ. Здесь зарплата рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 рубля. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года. Все бюджетники «майских» категорий получат зарплату в соответствии с целевыми показателями. Также предусмотрена поправка в региональный бюджет, направленная на поддержку Новосибирска в выполнении подобных обязательств перед городскими бюджетникам.