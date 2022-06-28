В Миассе не смогли найти подрядчика для строительства центра скалолазания за 237 млн рублей
В Миассе не смогли найти подрядчика для строительства центра скалолазания на стадионе "Заря". На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
Торги признаны несостоявшимися. Начальная цена контракта составляла 237 млн рублей.
Подрядчик должен был построить здание из трех блоков разной этажности. В центре скалолазания планируется разместить основной высотный тренажерный зал, боулдерниговый зал, универсальный игровой спортивный зал, раздевалки для спортсменов, помещение для хранения спортинвентаря, буфет и гардероб.