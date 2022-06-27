Медведев оценил заявление экс-главы МВД Латвии о планах НАТО "забрать" Калининград

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что "НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград".

"Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придёт, бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая", - написал Медведев.

Напомним, экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область – сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.