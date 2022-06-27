28 Июня 2022
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Политика СЗФО В России
Калининград (2022) | Фото: Накануне.RU

Медведев оценил заявление экс-главы МВД Латвии о планах НАТО "забрать" Калининград

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что "НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград".

"Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придёт, бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая", - написал Медведев.

Напомним, экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область – сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.

Теги: Дмитрий Медведев, Калининград, НАТО, ЕС



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