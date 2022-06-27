В Тюменской области сокращается задолженность по зарплате

Долги по заработной плате перед сотрудниками восьми предприятий Тюменской области полностью погашены, работникам выплачены 12 млн 900 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составляет 66 млн 600 тыс. рублей, сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

"Задолженность зафиксирована в 16 организациях. Основные причины – нестабильное финансовое состояние предприятия, несвоевременная оплата договоров контрагентами, недостаток собственных оборотных средств. В конечном итоге такая ситуация нередко приводит к банкротству", – подчеркнул губернатор.

Выявление задолженности и организация мер по ее погашению остается приоритетным направлением в работе органов исполнительной власти и контролирующих структур, подчеркнул Александр Моор.

"При организации работы с проблемными организациями правительство Тюменской области рассматривает, в том числе возможность оказания государственной поддержки, проводится поиск и привлечение инвесторов, где это возможно", – уточнил он.

Как рассказал директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров, наибольшая сумма задолженности – более 55 млн рублей – приходится на 11 организаций, которые находятся в процедуре банкротства.

Все организации, имеющие задолженность по заработной плате, находятся под контролем прокуратуры и трудовой инспекции. Участники рабочей группы договорились более оперативно обмениваться информацией, усилить координацию, это должно повысить оперативность принятия решений.

"Просроченная задолженность, несвоевременная выплата заработной платы – это повод для негативного развития социальной обстановки. Мы этого допустить не можем. По предприятиям-должникам продолжим принимать все необходимые меры для взыскания средств для выплаты заработной платы. Нужно внимательно следить за появлением новых сообщений, чтобы не допустить увеличения просроченной зарплаты перед нашими земляками", – подчеркнул губернатор.

В заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, начальник Управления МВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области Татьяна Чалилова, представители следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области и Государственной инспекции труда в Тюменской области.