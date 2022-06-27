Экс-замглавы Миасса осудят за превышение полномочий при продаже земельных участков с ущербом в 19 млн рублей

Бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороку будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными земельными участками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного значения, по выкупной цене в размере 20% от их кадастровой стоимости.

Земельные участки были проданы по заниженной цене горнолыжному комплексу. Ущерб составил не менее 19,3 млн рублей.