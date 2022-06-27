Треть нелегальных свалок на Среднем Урале составляет строительный мусор

34% от всех нелегальных свалок в Свердловской области полностью состоят их строительного мусора. Причиной тому, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", нежелание людей избавляться от строительных отходов согласно правилам или незнание того, как это делать.

Определить процент несанкционированных мест накопления мусора удалось благодаря обработке сообщений от неравнодушных граждан, поступающих предприятию. Как показали результаты проверок, количество строительных отходов увеличилось с началом активности строительного сезона. Жители населенных пунктов предпочитают вывозить мусор в лес или на окраины все чаще. Более того, многие выбрасывают стройматериалы на контейнерных площадках у многоквартирных домов, что также является нарушением.

"Блоки, кирпичи, доски, бревна, керамическая плитка, строительные смеси, отходы ремонта дорог, кровельные материалы, земля, грунт – все это относится к строительным отходам, они не являются твердыми коммунальными отходами. Контейнеры для мусора у многоквартирных и частных домов предназначены только для ТКО, строительный мусор туда выбрасывать нельзя – из-за этого могут повредиться как сами баки, так и мусоровозы", – пояснили в пресс-службе.

Нередко встречаются и случаи, когда на площадки у многоквартирных домов ненужные стройматериалы привозят и различные предприниматели и компании. При этом региональный оператор, в рамках тарифа, может вывозить только бытовой мусор. Штраф за это грозит как предпринимателям - до 400 тыс. рублей, так и обычным гражданам - до 5 тыс. рублей.

"Если у человека скопился мусор после ремонта и он хочет правильно вывезти его, то стоит обратиться в специализированные организации, которые на платной основе гарантированно утилизируют такие отходы, а не выбросят их на ближайшей контейнерной площадке или в лесу", - пояснил исполнительный директор ЕМУП "Спецавтобаза" по вопросам регионального оператора Дмитрий Осокин.

О несанкционированных свалках можно рассказать через вкладку "Сообщить о свалке". Видео и фото, как кто-то привозит строительный мусор на площадку, можно также направить по номеру 8 (912) 6900 700 через мессенджеры WhatsApp и Viber. После получения информации, ЕМУП "Спецавтобаза" передаст ее в соответствующие органы для дальнейшей проверки.

Информацию о том, как кто-то выбрасывает строительные отходы на контейнерные площадки, также рекомендуется на сайт регионального оператора, через раздел "Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке".