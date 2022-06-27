В Ирбите на мотокроссе гонщик въехал в толпу. Пострадали шесть человек

На чемпионате России по мотокроссу с колясками в Ирбите один из гонщиков не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. В результате пострадали шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 июня. По сведениям министерства здравоохранения, из шести пострадавших один ребенок, однако серьезных травм он не получил и был осмотрен медиками на месте.

Один пострадавший был госпитализирован. Всем была оказана медицинская помощь: каждый из пациентов находится в удовлетворительном состоянии.