27 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Авария на чемпионате по мотокроссу в Ирбите (2022) | Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov

В Ирбите на мотокроссе гонщик въехал в толпу. Пострадали шесть человек

На чемпионате России по мотокроссу с колясками в Ирбите один из гонщиков не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. В результате пострадали шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 июня. По сведениям министерства здравоохранения, из шести пострадавших один ребенок, однако серьезных травм он не получил и был осмотрен медиками на месте.

Один пострадавший был госпитализирован. Всем была оказана медицинская помощь: каждый из пациентов находится в удовлетворительном состоянии.

Теги: Ирбит, мотокросс, пострадавшие



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