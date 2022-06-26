В Симферополе после ливня обвалилась часть моста

В центре Симферополя обрушился фрагмент моста через реку Салгир на улице Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее река вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища.

"Две полосы движения обвалились, вторые две полосы во встречном направлении тоже не внушают доверия. Поэтому движение через мост перекрыто. Сейчас принимаются решения по поводу восстановления моста. Причины пока непонятны, но, учитывая, что у нас идет большой сброс воды по реке Салгир, могу предположить, что, вероятно, что-то подмыло, но окончательное резюме подведут специалисты", - приводит издание слова мэра города Михаила Афанасьева.

В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, из-за ночных ливней и последовавших подтоплений в Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС.