После вхождения в состав РФ Донбасс встанет в один ряд со Свердловской областью и другими промышленными регионами

Вопрос признания Донецкой Народной Республики (ДНР) другими странами является промежуточным. Такое заявление в интервью ТАСС сделал председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

По его словам, более важным для Донбасса является вопрос вхождения в состав России.

"Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой", - заявил он.

Говоря о сроках возможного вхождения республики в состав России, председатель Общественной палаты ДНР напомнил, что сейчас Донецк ежедневно подвергается обстрелам. После ликвидации этой угрозы и установления контроля над всей территорией республики этот вопрос вновь будет поднят. После вхождения республики в состав России она встанет в один ряд с другими промышленными регионами РФ.

"Донбасс - полностью самодостаточный регион. Я говорю о территории Донбасса в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей. У нас прекрасные предприятия. Да, многие подлежат восстановлению, потому что за 30 лет политики Украины на них ничего не делалось. Все эти предприятия будут запущены, и, разумеется, Донбасс встанет в один ряд с российскими промышленными регионами. Такими, например, как Свердловская область", - приводит издание его слова.

При этом председатель Общественной палаты ДНР выразил надежду, что к моменту активного восстановления республики на ее территории останется трудоспособное население. Этому, в частности, способствует выделение квот для поступления в российские вузы.

Кофман также напомнил, что до начала специальной военной операции все сельскохозяйственные земли ДНР находились под контролем Украины.

"Сейчас они находятся под нашим контролем, они, естественно, подлежат разминированию. Впоследствии это прекрасный сельскохозяйственный ресурс", - отметил Кофман.