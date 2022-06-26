После вхождения в состав РФ Донбасс встанет в один ряд со Свердловской областью и другими промышленными регионами

26 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, ЛНР, Донбасс, флаг, новороссия (2017) | Фото: ИА Новороссия, Dawid Hudziec

После вхождения в состав РФ Донбасс встанет в один ряд со Свердловской областью и другими промышленными регионами

Вопрос признания Донецкой Народной Республики (ДНР) другими странами является промежуточным. Такое заявление в интервью ТАСС сделал председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

По его словам, более важным для Донбасса является вопрос вхождения в состав России.

"Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой", - заявил он.

Говоря о сроках возможного вхождения республики в состав России, председатель Общественной палаты ДНР напомнил, что сейчас Донецк ежедневно подвергается обстрелам. После ликвидации этой угрозы и установления контроля над всей территорией республики этот вопрос вновь будет поднят. После вхождения республики в состав России она встанет в один ряд с другими промышленными регионами РФ.

"Донбасс - полностью самодостаточный регион. Я говорю о территории Донбасса в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей. У нас прекрасные предприятия. Да, многие подлежат восстановлению, потому что за 30 лет политики Украины на них ничего не делалось. Все эти предприятия будут запущены, и, разумеется, Донбасс встанет в один ряд с российскими промышленными регионами. Такими, например, как Свердловская область", - приводит издание его слова.

При этом председатель Общественной палаты ДНР выразил надежду, что к моменту активного восстановления республики на ее территории останется трудоспособное население. Этому, в частности, способствует выделение квот для поступления в российские вузы.

Кофман также напомнил, что до начала специальной военной операции все сельскохозяйственные земли ДНР находились под контролем Украины.

"Сейчас они находятся под нашим контролем, они, естественно, подлежат разминированию. Впоследствии это прекрасный сельскохозяйственный ресурс", - отметил Кофман.

Теги: Донбасс, вхождение в состав РФ, предприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети