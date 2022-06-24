В Миассе на чиновников завели уголовное дело из-за проблем с электричеством в поселке

На должностных лиц администрации Миасса возбудили уголовное дело по факту неисполнения решения суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016 году на мэрию Миасса по решению суда была возложена обязанность обеспечить надлежащего уровня напряжение в электрических сетях поселка Тыелга. Однако до настоящего времени решение суда не исполнено.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.