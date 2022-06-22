И.о. ректора ЮУрГУ назначен Александр Вагнер

Директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александр Вагнер назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобрнауки России.

К своим обязанностям он приступит с 23 июня.

Напомним, наблюдательный совет ЮУрГУ рекомендовал директора Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александра Вагнера на должность ректора вуза.

В июле заканчивается контракт у ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. В мае он был избран президентом вуза на пять лет. Должность президента ЮУрГУ была создана в 2005 году. До 2019 года ее занимал Герман Вяткин.