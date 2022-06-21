Пилот разбившегося в Ростовской области Су-25 погиб

Пилот штурмовика Су-25, разбившегося в районе хутора Гусев (Чертковский район Ростовской области), погиб. Других погибших или пострадавших нет. На месте крушения самолета начался пожар, с ним уже справились пожарные. Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы и военные.

По данным пресс-службы Южного военного округа, пилот выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Полет выполнялся без боекомплекта.

По данным Telegram-канала Baza, самолет мог зацепиться за линию электропередач.

Это второй за неполную неделю случай крушения Су-25 в приграничном регионе России. 17 июня в Белгородской области разбился самолет этой же модели. В пресс-службе Западного военного округа тогда сообщили, что борт совершал учебно-тренировочный полет.

"Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении военных. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.