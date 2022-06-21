ФАС и Минцифры проверят резкое увеличение тарифов Tele2

Федеральная антимонопольная служба и Минцифры проверят сообщения в СМИ и соцсетях о резком увеличении некоторых тарифов мобильного оператора Tele2.

"Сегодня абоненты Tele2 получили смс-сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в полтора раза. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас операторы могут повысить тарифы на величину текущей годовой инфляции (на конец мая она составила 11,8%, считают в ведомстве). Если повышение будет выше – это привлечет внимание антимонопольщиков, они придут с проверками и расследованиями. Также операторы обязаны направлять в антимонопольную службу уведомление об изменении тарифов за две недели.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о резком росте безлимитного тарифа – оператор в рассылке предложил вместо 450 руб. платить 750 руб.