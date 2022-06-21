Кадыров: "Политиков критиковать себе позволю, казахов – нет"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил не с извинениями, но с разъяснениями по поводу своих высказываний с критикой лидеров стран-членов ОДКБ.

Кадыров записал видео буквально на следующий день после громкого выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ПМЭФ. Тогда казахстанский лидер сказал, что его страна не признает "квазигосударства ЛНР и ДНР". Многие восприняли это как удар по Кремлю: ближайший партнер и союзник высказывается против политики Москвы (кстати, в присутствии Путина) при этом, что в январе Россия отправила свой контингент в рамках договора ОДКБ в Казахстан по просьбе Токаева.

Глава Чечни в своем обращении пенял главам стран-членов ОДКБ, мол, почему не поддерживаете Россию, когда она вас всегда поддерживает? Он привел в пример европейских лидеров, которые ездят к Путину выгораживать Зеленского.

В новом видео Кадыров говорит, что на его выступлении попытались "хайпить" и вырвали фразы из контекста. "Кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идёт о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе", - заявил Кадыров.

Он отметил, что никогда не позволит себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, "которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба". "И такого же мнения каждый уважающий себя чеченец. Тут даже доказывать и разъяснять ничего не надо. Это непреложная истина. Лучше поищите тех провокаторов, кто раздувает эту тему и пытается вбить клин в наши отношения", - пишет глава Чечни в своем Telegram-канале.

"Такая же однозначная позиция у меня и в отношении других народов бывшего СССР, в том числе и белорусов, и украинцев, и других. Но политику и политиков критиковать себе позволю и всегда говорю ровно то, что думаю. И не надо пытаться в сказанном мною искать какой-то особый, глубоко затаенный смысл", - добавил Кадыров.