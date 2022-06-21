Смольный отдает "Горскую" бизнесменами с европейскими паспортами

Смольный подписал соглашение по проекту яхт-клуба на месте промзоны «Горская» с гражданами Евросоюза, отвергнув проект компании «Мегалайн» по созданию IT-кластера. По данным Telegram-канала «Теория элит», Виктор Лось - партнер главы СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт—Петербурга» Владимира Любомирова, имеет паспорт ФРГ.

Сам «командор яхт-клуба», как выяснили авторы канала ранее, владеет паспортом Литовской республики – еще менее дружественной России страны, проводящей антироссийскую политику последние десятилетия.

Таким образом, Смольный при выборе инвесторов «Горской» отдал предпочтение гражданам последовательно русофобской Литвы и Германии - страны-флагмана Евросоюза, ставшей инициатором санкций против России и проекта «Северный поток – 2». Это весьма странно в современных политических условиях, и особенно – с учетом рассуждений о «патриотизме» всех участников сделки.

По мнению авторов канала, два паспорта, один из которых – европейский, позволяет быть «своим» и в России, и в ЕС, что весьма пригодится бизнесменам, если те пожелают вывести деньги в офшоры.

«Хорошо быть патриотом России, когда выбиваешь себе контракты на миллиарды рублей. С левого кармана всегда можешь достать красный паспорт с двуглавым орлом. А вот когда выводишь деньги в офшоры и улетаешь в Европу, то всегда можно с правового кармана достать паспорт гражданина ЕС и быть рукопожатным европейцем», - пишут авторы канала.

Ранее в «Теории элит» заметили, что Любомиров стал «главным бенефициаром» ПМЭФ-2022, получив в распоряжение «Горскую», однако неизвестно, знает ли губернатор Александр Беглов о втором гражданстве инвестора. Авторы канала риторически поинтересовались, чем же обусловлен такой выбор градоначальника?

В дни проведения форума журналисты пытались узнать у Любомирова, что именно будет на месте «Горской», но он ответил весьма уклончиво: суть договора, по словам бизнесмена, состоит «не в конкретных квадратных метрах», и пока что они планируют «немного поработать» и после все рассказать. Любомиров посоветовал «читать пресс-релизы», где все написано, и заметил, что планы развития этой территории выложат тогда, когда сочтут нужным. Это лишь укрепило журналистов в подозрении о причастности к проекту Павла Белова - зятя губернатора, занимающего высокую должность в дочерней компании корпорации «Газпром». Кроме того, СМИ еще больше укрепились во мнении, что компания Любомирова, скорее всего, лишь обыкновенная «прокладка» с чисто административными функциями.

Впрочем, некоторые высказали мнение, что в лице «Горской» Петербург не получит ничего, кроме очередной «финансовой дыры» ГЧП, если такой механизм будет применен, так как инвестор вряд ли сможет гарантировать постоянство вложений в проект, который оценили в 10 млрд рублей.

По подсчетам журналистов, яхт-клубу, которые последние три года работал в убыток, понадобится работать 165 лет по своим лучшим показателям, чтобы оплатить этот проект, и неизвестно, откуда инвестор возьмёт такую сумму и что конкретно планируется делать на территории бывшей промзоны. Такая таинственность даёт весомые основания полагать, что финансирование пойдёт из городского бюджета, а сам проект реновации «Горской» так и не будет завершен.