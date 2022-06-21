Второй за неделю: в Ростовской области разбился военный самолет Су-25

В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования: Baza сообщает, что борт мог зацепить линию электропередач. Сейчас на месте крушения работают пожарные.

Это второй за неполную неделю случай крушения Су-25 в приграничном регионе России. 17 июня в Белгородской области разбился самолет этой же модели. В пресс-службе Западного военного округа тогда сообщили, что борт совершал учебно-тренировочный полет.

"Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении военных. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.