21 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Происшествия Южный ФО
киргизия авиабаза кант истребитель су-25 (2007) | Фото: Накануне.ru

Второй за неделю: в Ростовской области разбился военный самолет Су-25

В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования: Baza сообщает, что борт мог зацепить линию электропередач. Сейчас на месте крушения работают пожарные.

Это второй за неполную неделю случай крушения Су-25 в приграничном регионе России. 17 июня в Белгородской области разбился самолет этой же модели. В пресс-службе Западного военного округа тогда сообщили, что борт совершал учебно-тренировочный полет.

"Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении военных. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Теги: су-25, крушение, пожар, ростовская область



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2022 20:02 Мск Пилот разбившегося в Ростовской области Су-25 погиб


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