21 Июня 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Чернышенко (2021) | Фото: sportaccord2021.ru

Федеральный вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибудет с рабочим визитом в Пермь

Федеральный вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибудет с рабочим визитом в Пермь 25 июня. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК Пермь.

В Перми вице-премьер примет участие в заседании федерального оргкомитета "Пермь-300". Напомним, что Дмитрий Чернышенко является председателем данного оргкомитета.

Напомним, о том что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми, стало известно в ноябре 2020 года.

Теги: Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, визит в Пермь, оргкомитет Пермь-300



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