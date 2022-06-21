Федеральный вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибудет с рабочим визитом в Пермь 25 июня. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК Пермь.



В Перми вице-премьер примет участие в заседании федерального оргкомитета "Пермь-300". Напомним, что Дмитрий Чернышенко является председателем данного оргкомитета.



Напомним, о том что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми, стало известно в ноябре 2020 года.