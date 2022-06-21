21 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Происшествия Крым
черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

Семьи пропавших без вести бурильщиков с платформ "Черноморнефтегаза" получат выплаты в 6,5 млн рублей

Поисковикам до сих пор не удалось найти семерых бурильщиков, пропавших без вести в водах Черного моря после обстрела газодобывающих платформ "Черноморнефтегаза" ВСУ.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поиски будут продолжаться, пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы.

При этом семьи пропавших без вести получат компенсационные выплаты в размере 6.5 млн руб. Пяти сотрудникам компании, спасенным с буровой платформы №1 (они получили ранения), будет выплачено по 3 млн руб., сообщил Аксенов в Telegram-канале.

"По разрешению Министерства обороны РФ, в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений", - добавил глава республики.

Теги: чекрноморнефтегаз, пропавшие без вести, ракетный удар, всу, крым



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