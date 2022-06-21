Патрушев заявил о попытках создания в Калининградской области "немецкой автономии"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о попытках продвижения в Калининградской области проекта по созданию так называемой немецкой автономии.

На совещании по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе Патрушев рассказал, что на Северо-Западе России "пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии".

"Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - цитирует Патрушева "Интерфакс".