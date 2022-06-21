Тундра горит: в ЯНАО зафиксировано три природных пожара

На Ямале действует три природных пожара, общей площадью 97 га. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном управлении МЧС России.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует три очага природных пожаров на площади 97 га. Всего с начала пожароопасного периода 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 31 очаг природных пожаров на площади 963,37 га", - говорится в сообщении.

Два пожара действуют в Красноселькупском районе и один в Надымском районе. В тушении задействовано 67 сотрудников "Ямалспаса".