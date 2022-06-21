В Миассе выставили на торги земельный участок с недостроем

Фонд развития территорий выставил на торги земельный участок с объектом незавершенного строительства в Миассе. Начальная цена – 16 млн рублей.

Речь идет о земельном участке по улице 8-го Июля в Центральном районе города. Общая площадь участка 9,3 тыс. кв.м. Фонд получил этот участок по решению Арбитражного суда после произведенных выплат гражданам-участникам долевого строительства.

Участок относится к землям населенных пунктов с разрешенным видом использования для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. На земельном участке находится объект незавершенного строительства общей площадью 8,7 тыс. кв.м.

Заявки от застройщиков будут принимать до 4 июля. Торги состоятся 6 июля.