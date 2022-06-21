Дерипаска не будет участвовать в переворотах: "Веселее нужно жить, *удачьё"

Основатель компании "Русал" Олег Дерипаска прокомментировал с использованием ненормативной лексики слухи о своем участии в "мифических переворотах".

"Всем, кто плодит слухи о моих планах принять участие в мифических переворотах, наверное, стоит послушать эту песню", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, дав ссылку на выступление казачьего ансамбля "Слобода" с сатирической песней "Еврейское казачество восстало" в эфире программы "В нашу гавань заходили корабли".

"Веселее нужно жить, *удачье, в эти непростые времена. Трудиться попробуйте", - добавил Дерипаска.

В последнее время бизнесмен с помощью своего Telegram-канала создавал настоящую интригу. В преддверии ПМЭФ публиковал видео из кубанских черешневых садов и приговаривал, что на форум ехать не может – ему пора убирать урожай. Многие расценили это как намек на нежелание Дерипаски участвовать в форуме на фоне военной спецоперации и санкций. Но в итоге бизнесмен появился на ПМЭФ и в первом ряду слушал выступление президента России Владимира Путина.