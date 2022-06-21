21 Июня 2022
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Спорт
Курбан Бердыев (2018) | Фото: Накануне.RU

Бердыев стал главным тренером иранского "Трактора"

Российский футбольный тренер Курбан Бердыев возглавил иранский "Трактор".

Как сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт команды, 69-летний специалист будет курировать всю деятельность клуба, включая академию и инфраструктуру, в течение 3-5 лет.

"Трактор" из Тебриза по итогам минувшего сезона занял 13-е место (из 16) в высшей лиге Ирана. Клуб дважды выигрывал Кубок Ирана.

В России Бердыев выигрывал Кубок, Суперкубок и дважды чемпионат страны с казанским "Рубином", а также становился серебряным призёром РПЛ с "Ростовом".

Теги: Курбан Бердыев, Трактор, клуб, назначение



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