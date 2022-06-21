21 Июня 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
черная гадюка, Таганай, (2017) | Фото: НП Таганай

В Тюмени змеи укусили четырех человек, в том числе ребенка

В Тюменской области жертвами укуса ядовитой змеи в этом году стали уже четыре человека, в том числе ребенок. Об этом Накануне.RU сообщили в областном депздраве.

Пациенты получили необходимую помощь в Областной клинической больнице №2.

"В токсикологическое отделение ОКБ №2 в этом году обратилось четыре пациента по поводу укуса змеи. Пожилой мужчина пострадал во время сбора грибов. В приёмном отделении его обследовали. Ночь пациент провел в реанимации. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он переведен в общую палату профильного отделения больницы. 16 июня помощь токсикологов потребовалась ребенку, который также пострадал от укуса змеи", - говорится в сообщении.

В прошлом году было зарегистрировано восемь обращений, двое пострадавших– дети. Как правило, дети переносят отравление ядом сложнее взрослых, и долгое время могут нуждаться в проведении интенсивной терапии. Как отмечают специалисты, чаще всего змеи кусают за руки и за ноги. Защитить конечности поможет закрытая обувь и длинная палка. Поэтому, прежде, чем сорвать гриб или начать собирать ягоды, врачи рекомендуют с помощью палки исследовать территорию. Шум от этого действия спугнет змею.

При укусе змеи следует сохранять спокойствие, не прижигать рану и не надрезать место укуса. Жгут также накладывать нельзя.

Необходимо зафиксировать поврежденную конечность в неподвижном положении и охладить ее, приложив мокрую чистую ткань, например, носовой платок. Это замедлит распространение яда. Обильное питье поможет снизить интоксикацию. Ранку лучше обработать антисептиком. Если с собой есть антигистаминные препараты – можно принять в дозировке, соответствующей возрасту. Обязательно необходимо обратиться за медпомощью - пытаться избавиться от яда самостоятельно опасно для жизни.

Теги: змея, укус, гадюка



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