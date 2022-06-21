В Троицке не смогли найти подрядчика для благоустройства парка за 148 млн рублей

В Троицке на аукцион по выбору подрядчика для благоустройства парка культуры и отдыха им. Томина с начальной ценой контракта в 148 млн рублей не поступило ни одной заявки. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион был объявлен 10 июня, заявки принимали до 21 июня, а на следующий день должны были подвести итоги. Однако из-за отсутствия заявок, торги признаны несостоявшимися.

Подрядчик должен был провести работы по благоустройству парка до 30 октября текущего года.