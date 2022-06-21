Екатеринбург получит 50 новых троллейбусов за почти 1,5 миллиарда рублей

Уже в этом году Екатеринбург закупит 50 новых троллейбусов, заявил во время своего выступления градоначальник Алексей Орлов. По его словам, 1 млрд рублей на эти нужды направлен из федерального бюджета, около 400 млн рублей - из областного и городского.

По словам мэра, самый молодой троллейбус в уральской столице был выпущен в 2012 году, всего же их в городе – 220. На сегодняшний день, парк является ветхим, из-за чего и появилась потребность в обновлении транспорта.

"Когда посещали депо, я говорил, что в 2022 году приложим все усилия, чтобы к работе по обновлению приступить масштабно. Когда губернатор встречался с президентом, просьба была озвучена. Екатеринбург получил 1 млрд рублей на условиях софинансирования. Это позволит закупить в этом году порядка 50 троллейбусов", – заявил Орлов.

Глава города заверил, что представители администрации уже ознакомились с российской и белорусской продукцией. Так, в Белоруссии троллейбусы выпускают сразу два завода, чью работу эксперты оценили положительно.

"Это очень удобные машины с автономным ходом, 20 километров может ехать без контактной сети, это позволит нам подкорректировать еще и сеть. Машин надо заменить много, на этом не остановимся", – пообещал градоначальник.